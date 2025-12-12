AMANTS A MI-TEMPS – THEATRE VICTOIRE Bordeaux

AMANTS A MI-TEMPS Début : 2026-03-14 à 21:00. Tarif : – euros.

Patricia jongle entre deux amants et elle a une organisation à toute épreuve afin qu’ils ne se rencontrent jamais. Mais chaque système a sa faille !Vincent, marié, deux enfants, primeur à Rungis est un mâle sanguin, bourru. Il désire un peu moins sa femme et retrouve sa vigueur virile depuis trois ans, dans les bras de sa maîtresse, du lundi 15h au mercredi 15h.Christian, deux enfants, enseignant à la Sorbonne, quant à lui, est doux, calme et posé. Il est un peu surmené par sa femme hyper active et trouve refuge auprès de sa maîtresse, depuis 3 ans déjà, du mercredi 16h au vendredi 15h.Patricia, enfin, jongle toute la semaine avec un emploi du temps bien chargé : femme fatale, du lundi au mercredi, puis compagne maternante du mercredi au vendredi, et ce, depuis trois ans !Un mercredi, la passation se passe mal : les deux amants se croisent.Auteur(s) : Léo PasaniArtiste(s) : Marion Rocquet, Roland Todoverte, Pascal Laubert et Mathieu BlazquezMetteur en scène : Léo Pasani

THEATRE VICTOIRE 18 rue des Augustins 33000 Bordeaux 33