[AMAP en fête] 10 ans AMAP du Pays Fort Accessibilté Alimentaire Sury-ès-Bois

Sury-ès-Bois

26 septembre 2025 19:45:00

26 septembre 2025 21:00:00

26 et 27 septembre 2025

L’AMAP du Pays Fort fête ses 10 ans

« Bien manger et bouger ! » Consommez local et solidaire !

Profitez de paniers frais et de saison tout en soutenant vos producteurs.

Rendez-vous les 26 et 27 septembre

26/09 à 19h45 projection du documentaire Le Début de la Faim

27/09 animations enfants (15h-18h), jeux en famille (18h) puis marché gourmand et restauration sur place.

Une expérience conviviale, engagée et savoureuse ! .

Sury-ès-Bois 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 7 68 05 62 45 amapdupaysfort18@gmail.com

English :

Pays Fort AMAP celebrates its 10th anniversary

German :

Die AMAP du Pays Fort feiert ihr 10-jähriges Bestehen

Italiano :

Il Pays Fort AMAP festeggia il suo 10° anniversario

Espanol :

El Pays Fort AMAP celebra su 10º aniversario

