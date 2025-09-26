[AMAP en fête] 10 ans AMAP du Pays Fort Accessibilté Alimentaire Sury-ès-Bois
[AMAP en fête] 10 ans AMAP du Pays Fort Accessibilté Alimentaire
Sury-ès-Bois Cher
Gratuit
Début : 2025-09-26 19:45:00
fin : 2025-09-26 21:00:00
2025-09-26 2025-09-27
L’AMAP du Pays Fort fête ses 10 ans
« Bien manger et bouger ! » Consommez local et solidaire !
Profitez de paniers frais et de saison tout en soutenant vos producteurs.
Rendez-vous les 26 et 27 septembre
26/09 à 19h45 projection du documentaire Le Début de la Faim
27/09 animations enfants (15h-18h), jeux en famille (18h) puis marché gourmand et restauration sur place.
Une expérience conviviale, engagée et savoureuse ! .
Sury-ès-Bois 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 7 68 05 62 45 amapdupaysfort18@gmail.com
English :
Pays Fort AMAP celebrates its 10th anniversary
German :
Die AMAP du Pays Fort feiert ihr 10-jähriges Bestehen
Italiano :
Il Pays Fort AMAP festeggia il suo 10° anniversario
Espanol :
El Pays Fort AMAP celebra su 10º aniversario
