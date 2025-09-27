[AMAP en fête] Animations enfants Sury-ès-Bois
[AMAP en fête] Animations enfants Sury-ès-Bois samedi 27 septembre 2025.
[AMAP en fête] Animations enfants
Sury-ès-Bois Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 15:00:00
fin : 2025-09-27 18:00:00
Date(s) :
2025-09-27
L’AMAP du Pays Fort organise des ateliers enfants (de 6 à 10 ans)
Animations pour les enfants et jeux en famille. .
Sury-ès-Bois 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 7 68 05 62 45 amapdupaysfort18@gmail.com
English :
The Pays Fort AMAP organizes workshops for children (aged 6 to 10) on the theme of balanced nutrition:
German :
Die AMAP du Pays Fort organisiert Workshops für Kinder (von 6 bis 10 Jahren) zum Thema ausgewogene Ernährung:
Italiano :
Il Pays Fort AMAP organizza laboratori per bambini (dai 6 ai 10 anni) sul tema dell’alimentazione equilibrata:
Espanol :
El AMAP de Pays Fort organiza talleres para niños (de 6 a 10 años) sobre el tema de la alimentación equilibrada:
L’événement [AMAP en fête] Animations enfants Sury-ès-Bois a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de tourisme du Grand Sancerrois