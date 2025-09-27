[AMAP en fête] Animations enfants Sury-ès-Bois

[AMAP en fête] Animations enfants Sury-ès-Bois samedi 27 septembre 2025.

[AMAP en fête] Animations enfants

Sury-ès-Bois Cher

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27

L’AMAP du Pays Fort organise des ateliers enfants (de 6 à 10 ans)

Animations pour les enfants et jeux en famille. .

Sury-ès-Bois 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 7 68 05 62 45 amapdupaysfort18@gmail.com

English :

The Pays Fort AMAP organizes workshops for children (aged 6 to 10) on the theme of balanced nutrition:

German :

Die AMAP du Pays Fort organisiert Workshops für Kinder (von 6 bis 10 Jahren) zum Thema ausgewogene Ernährung:

Italiano :

Il Pays Fort AMAP organizza laboratori per bambini (dai 6 ai 10 anni) sul tema dell’alimentazione equilibrata:

Espanol :

El AMAP de Pays Fort organiza talleres para niños (de 6 a 10 años) sobre el tema de la alimentación equilibrada:

