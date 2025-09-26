[AMAP en fête] Film documentaire « Le début de la faim » Sury-ès-Bois

[AMAP en fête] Film documentaire « Le début de la faim » Sury-ès-Bois vendredi 26 septembre 2025.

[AMAP en fête] Film documentaire « Le début de la faim »

Sury-ès-Bois Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 19:45:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

A l’occasion de la projection du film « Alimentaire mon cher Watson »

Venez rencontrer et discuter avec des bénévoles de l’association.

Des animations tous le week end ! .

Sury-ès-Bois 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 7 86 05 62 45 amapdupaysfort18@gmail.com

English :

On the occasion of the screening of the film « Alimentaire mon cher Watson » (Food, my dear Watson)

German :

Anlässlich der Vorführung des Films « Lebensmittel mein lieber Watson »

Italiano :

In occasione della proiezione del film « Alimentaire mon cher Watson » (Alimentazione, mio caro Watson)

Espanol :

Con motivo de la proyección de la película « Alimentaire mon cher Watson » (Comida, mi querida Watson)

L’événement [AMAP en fête] Film documentaire « Le début de la faim » Sury-ès-Bois a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de tourisme du Grand Sancerrois