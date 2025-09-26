[AMAP en fête] Film documentaire « Le début de la faim » Sury-ès-Bois
[AMAP en fête] Film documentaire « Le début de la faim » Sury-ès-Bois vendredi 26 septembre 2025.
[AMAP en fête] Film documentaire « Le début de la faim »
Sury-ès-Bois Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 19:45:00
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
A l’occasion de la projection du film « Alimentaire mon cher Watson »
Venez rencontrer et discuter avec des bénévoles de l’association.
Des animations tous le week end ! .
Sury-ès-Bois 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 7 86 05 62 45 amapdupaysfort18@gmail.com
English :
On the occasion of the screening of the film « Alimentaire mon cher Watson » (Food, my dear Watson)
German :
Anlässlich der Vorführung des Films « Lebensmittel mein lieber Watson »
Italiano :
In occasione della proiezione del film « Alimentaire mon cher Watson » (Alimentazione, mio caro Watson)
Espanol :
Con motivo de la proyección de la película « Alimentaire mon cher Watson » (Comida, mi querida Watson)
L’événement [AMAP en fête] Film documentaire « Le début de la faim » Sury-ès-Bois a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de tourisme du Grand Sancerrois