[AMAP en fête] Marché gourmand Sury-ès-Bois
[AMAP en fête] Marché gourmand Sury-ès-Bois samedi 27 septembre 2025.
[AMAP en fête] Marché gourmand
Sury-ès-Bois Cher
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-09-27 18:00:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
L’AMAP du Pays Fort organise un marché gourmand !
Avec les producteurs locaux
Venez rencontrer et partager un bon moment avec ces artisans du gout !
Animations musicales pour vous accompagner tout au long de la soirée
Restauration et buvette sur place .
Sury-ès-Bois 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 7 68 05 62 45 amapdupaysfort18@gmail.com
English :
The Pays Fort AMAP organizes a gourmet market!
With local producers
German :
Die AMAP du Pays Fort organisiert einen Gourmetmarkt!
Mit lokalen Produzenten
Italiano :
Il Pays Fort AMAP organizza un mercato gastronomico!
Con produttori locali
Espanol :
El AMAP del Pays Fort organiza un mercado gastronómico
Con los productores locales
L’événement [AMAP en fête] Marché gourmand Sury-ès-Bois a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de tourisme du Grand Sancerrois