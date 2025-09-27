[AMAP en fête] Marché gourmand Sury-ès-Bois

[AMAP en fête] Marché gourmand Sury-ès-Bois samedi 27 septembre 2025.

[AMAP en fête] Marché gourmand

Sury-ès-Bois Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 18:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

L’AMAP du Pays Fort organise un marché gourmand !

Avec les producteurs locaux

Venez rencontrer et partager un bon moment avec ces artisans du gout !

Animations musicales pour vous accompagner tout au long de la soirée

Restauration et buvette sur place .

Sury-ès-Bois 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 7 68 05 62 45 amapdupaysfort18@gmail.com

English :

The Pays Fort AMAP organizes a gourmet market!

With local producers

German :

Die AMAP du Pays Fort organisiert einen Gourmetmarkt!

Mit lokalen Produzenten

Italiano :

Il Pays Fort AMAP organizza un mercato gastronomico!

Con produttori locali

Espanol :

El AMAP del Pays Fort organiza un mercado gastronómico

Con los productores locales

L’événement [AMAP en fête] Marché gourmand Sury-ès-Bois a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de tourisme du Grand Sancerrois