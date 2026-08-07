AMAP en Fêtes Visite de la ferme Sauvages & Cultivées La Ferme Sauvages et Cultivées Cornimont

Informations pratiques

Cornimont

AMAP en Fêtes Visite de la ferme Sauvages & Cultivées

La Ferme Sauvages et Cultivées 46 Route du Droit Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 16:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Dans le cadre de l’événement AMAP en fêtes, la ferme de Justine Sauvages & Cultivées vous ouvre ses portes ! Ateliers proposés visite et présentation du séchoir, initiation au bouturage, présentation des outils, la récolte des plantes cultivées & la cueillette des plantes sauvages. Entrée libre toute l’après-midi, prévoir de bonnes chaussures. Parking, boutique et buvette sur place.Tout public

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La Ferme Sauvages et Cultivées 46 Route du Droit Cornimont 88310 Vosges Grand Est leschoucasgourmands@gmail.com

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English :

As part of the AMAP en Fêtes event, Justine’s farm, “Sauvages & Cultivées,” is opening its doors to you! Workshops offered: tour and presentation of the drying shed, an introduction to taking cuttings, a presentation of tools, harvesting cultivated plants, and foraging for wild plants. Free admission all afternoon—be sure to wear sturdy shoes. Parking, a shop, and refreshments available on site.

L’événement AMAP en Fêtes Visite de la ferme Sauvages & Cultivées Cornimont a été mis à jour le 2026-08-04 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES