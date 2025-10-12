AMAPIANO France fête ses 4 ans à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris

AMAPIANO France fête ses 4 ans à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris dimanche 12 octobre 2025.

AMAPIANO FRANCE – Opening de saison + 4 ans

De retour à La Machine le 11 octobre pour lancer une nouvelle saison… et surtout fêter 4 ans à faire bouger la scène Afro Electronic à Paname !

Pour l’occasion, on invite Oroko Radio – la radio indépendante panafricaine qui met en avant les sons underground et les musiques afro. Ils vont passer des sons pointus et qui font bouger.

On en profite aussi pour vous présenter notre nouveau concept hybride : UMOYA.

Né d’Amapiano France, mais qui va plus loin que l’Amapiano. Un espace où se croisent la musique Afro Electronic, Afro House, Gqom, 3step et leurs sous-genres, et l’Amapiano continue de briller.

LINE-UP :

Missy Da Kunt

Melanin

Muud Swingz

Golden Lady

Muva T

Tribal Evans

Andy Dlamini

Alois

Siba

À ne pas manquer !

Le collectif AMAPIANO France le samedi 11 octobre à La Machine !

Le samedi 11 octobre 2025

de 23h55 à 06h00

payant

De 16 à 22 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-12T02:55:00+02:00

fin : 2025-10-12T09:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-11T23:55:00+02:00_2025-10-11T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/amapiano-france-4-year-anniversary/ https://fb.me/e/9qIJdcIA7 https://fb.me/e/9qIJdcIA7