AMAPIANO France : Last Dance, la dernière le 19 décembre à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris

AMAPIANO France : Last Dance

AMAPIANO France : Last Dance, la dernière le 19 décembre à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris vendredi 19 décembre 2025.

Last Dance

Cette année marque la fin d’Amapiano France et le collectif clôture cette aventure de la seule manière que nous connaissons : des soirées entre nos murs dédiées à tout un mouvement !

Pour cette édition d’adieu, le collectif a réuni une programmation complète d’artistes locaux qui ont fait d’AF ce qu’il est.

LINE-UP :

ANDY DLAMINI

CLUMSY B

EMKAY

SHIIVA

SIBA

MATSANDO

MEYZ

JOJO SK

HEEZY

TRIBAL EVANS

À ne pas manquer !

Le collectif AMAPIANO France, édition d’adieu à La Machine le vendredi 19 décembre 2025 !
Le vendredi 19 décembre 2025
de 23h55 à 06h00
payant

De 15 à 20 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-20T00:55:00+01:00
fin : 2025-12-20T07:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-19T23:55:00+02:00_2025-12-19T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy  75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/amapiano-france-last-dance/ https://fb.me/e/85Hgcv49t https://fb.me/e/85Hgcv49t