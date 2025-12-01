AMAPIANO France : Last Dance, la dernière le 19 décembre à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris
AMAPIANO France : Last Dance, la dernière le 19 décembre à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris vendredi 19 décembre 2025.
Last Dance
Cette année marque la fin d’Amapiano France et le collectif clôture cette aventure de la seule manière que nous connaissons : des soirées entre nos murs dédiées à tout un mouvement !
Pour cette édition d’adieu, le collectif a réuni une programmation complète d’artistes locaux qui ont fait d’AF ce qu’il est.
LINE-UP :
ANDY DLAMINI
CLUMSY B
EMKAY
SHIIVA
SIBA
MATSANDO
MEYZ
JOJO SK
HEEZY
TRIBAL EVANS
À ne pas manquer !
Le vendredi 19 décembre 2025
de 23h55 à 06h00
payant
De 15 à 20 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/amapiano-france-last-dance/ https://fb.me/e/85Hgcv49t