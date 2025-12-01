AMAPIANO France : Last Dance, la dernière le 19 décembre à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris

Last Dance

Cette année marque la fin d’Amapiano France et le collectif clôture cette aventure de la seule manière que nous connaissons : des soirées entre nos murs dédiées à tout un mouvement !

Pour cette édition d’adieu, le collectif a réuni une programmation complète d’artistes locaux qui ont fait d’AF ce qu’il est.

LINE-UP :

ANDY DLAMINI

CLUMSY B

EMKAY

SHIIVA

SIBA

MATSANDO

MEYZ

JOJO SK

HEEZY

TRIBAL EVANS

À ne pas manquer !

Le collectif AMAPIANO France, édition d’adieu à La Machine le vendredi 19 décembre 2025 !

Le vendredi 19 décembre 2025

de 23h55 à 06h00

payant

De 15 à 20 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/amapiano-france-last-dance/ https://fb.me/e/85Hgcv49t https://fb.me/e/85Hgcv49t