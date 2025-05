Amasia, après la pluie – Concert dessiné – par Fragments et Florian Mallet – Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, 27 mai 2025 19:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-27 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

Sorti en 2022, le roman graphique et musical « Amasia » naît d’une collaboration entre le trio électronica Fragments et l’illustrateur Florian Mallet. Ils nous proposent ici, en avant-première, la suite de cette aventure dystopique et contemplative, à travers un concert dessiné.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://trempo.com/evenement/amasia-apres-la-pluie-un-concert-dessine-par-fragments-et-florian-mallet/