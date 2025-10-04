Amasteurclass MPAA/La Canopée Paris

Amasteurclass MPAA/La Canopée Paris samedi 4 octobre 2025.

Conçues

pour accompagner le savoir-faire et l’autonomie des amateurs et

amatrices, les Amasteurclass sont des ateliers en petits comités dans

les thématiques les plus demandées par les amateur·ices qui fréquentent

la MPAA.

L’animation est proposée par des

professionnel·les de la MPAA ou d’ailleurs et des artistes et s’appuient

sur les questions concrètes et les cas de figures amenés par les

participant·es.

Au programme :

COMMUNICATION – avec Lucas Ponton-Lepaon, Responsable communication numérique au Centquatre

– Créer une campagne de communication sur les réseaux sociaux

Samedi 4 octobre · 14h-17h · MPAA/La Canopée

– Concevoir une affiche ou un flyer

Samedi 17 janvier · 14h-17h · MPAA/La Canopée

TECHNIQUE – avec Pedro Vargas, régisseur lumière à la MPAA

– Comprendre et élaborer la lumière de son spectacle

Samedi 22 novembre · 10h-18h · MPAA/Broussais

Samedi 28 mars · 10h-18h · MPAA/Broussais

ÉCRITURE DE TEXTE DE THÉÂTRE – en partenariat avec Jeunes Textes en Liberté

– Avec Béatrice Bienville, autrice

Samedi 15 novembre · 10h-17h · MPAA/Saint-Blaise

– Avec Claire Barrabès, autrice

Samedi 14 mars · 10h-17h · MPAA/Saint-Blaise

ÉCRITURE CHORÉGRAPHIQUE – avec Louise Soulié et Biño Sauitzvy, chorégraphes

– Construire le fil d’une pièce chorégraphique dans l’espace public

Samedi 6 décembre · 10h-17h · MPAA/Breguet

Le

nombre de places pour les Amasteurclass est limité. Un condensé des

contenus sera ensuite accessible sur la plateforme collaborative AZIMUT.

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Du samedi 04 octobre 2025 au samedi 28 mars 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes.

MPAA/La Canopée 10, passage de La Canopée 75001 Paris

+33185530210 lacanopee@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs