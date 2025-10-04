Amasteurclass MPAA/La Canopée Paris
Amasteurclass MPAA/La Canopée Paris samedi 4 octobre 2025.
Conçues
pour accompagner le savoir-faire et l’autonomie des amateurs et
amatrices, les Amasteurclass sont des ateliers en petits comités dans
les thématiques les plus demandées par les amateur·ices qui fréquentent
la MPAA.
L’animation est proposée par des
professionnel·les de la MPAA ou d’ailleurs et des artistes et s’appuient
sur les questions concrètes et les cas de figures amenés par les
participant·es.
Au programme :
COMMUNICATION – avec Lucas Ponton-Lepaon, Responsable communication numérique au Centquatre
– Créer une campagne de communication sur les réseaux sociaux
Samedi 4 octobre · 14h-17h · MPAA/La Canopée
– Concevoir une affiche ou un flyer
Samedi 17 janvier · 14h-17h · MPAA/La Canopée
TECHNIQUE – avec Pedro Vargas, régisseur lumière à la MPAA
– Comprendre et élaborer la lumière de son spectacle
Samedi 22 novembre · 10h-18h · MPAA/Broussais
Samedi 28 mars · 10h-18h · MPAA/Broussais
ÉCRITURE DE TEXTE DE THÉÂTRE – en partenariat avec Jeunes Textes en Liberté
– Avec Béatrice Bienville, autrice
Samedi 15 novembre · 10h-17h · MPAA/Saint-Blaise
– Avec Claire Barrabès, autrice
Samedi 14 mars · 10h-17h · MPAA/Saint-Blaise
ÉCRITURE CHORÉGRAPHIQUE – avec Louise Soulié et Biño Sauitzvy, chorégraphes
– Construire le fil d’une pièce chorégraphique dans l’espace public
Samedi 6 décembre · 10h-17h · MPAA/Breguet
Le
nombre de places pour les Amasteurclass est limité. Un condensé des
contenus sera ensuite accessible sur la plateforme collaborative AZIMUT.
La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.
Les Amasteurclass sont des ateliers en petits comités autour de thématiques concrètes et utiles à la création de votre spectacle amateur.
Du samedi 04 octobre 2025 au samedi 28 mars 2026 :
gratuit Public jeunes et adultes.
