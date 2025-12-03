Amat’Arts Chemin De Tivoli Istres

Amat’Arts

Du 03/12/2025 au 04/01/2026 tous les jours.

Ouverture Chapelle. Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-03

Exposition réservée aux artistes amateurs de tous niveaux, locaux et régionaux.

Artistes: Hervé Dandolo (photographe), DANIKA (peintre, artiste graphique), Evelyne Desol (peintre), Stéphanie Huet (peintre), Christel Mouraret (peintre) .

Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 29 57 13

English :

Exhibition reserved for local and regional amateur artists of all levels.

German :

Ausstellung für Hobbykünstler aller Niveaustufen aus dem Ort und der Region.

Italiano :

Mostra riservata ad artisti dilettanti di tutti i livelli, locali e regionali.

Espanol :

Exposición reservada a artistas aficionados de todos los niveles, locales y regionales.

L’événement Amat’Arts Istres a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme d’Istres