Amat’Arts Chemin De Tivoli Istres
Amat’Arts Chemin De Tivoli Istres mercredi 3 décembre 2025.
Amat’Arts
Du 03/12/2025 au 04/01/2026 tous les jours.
Ouverture Chapelle. Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2025-12-03
Exposition réservée aux artistes amateurs de tous niveaux, locaux et régionaux.
Artistes: Hervé Dandolo (photographe), DANIKA (peintre, artiste graphique), Evelyne Desol (peintre), Stéphanie Huet (peintre), Christel Mouraret (peintre) .
Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 29 57 13
English :
Exhibition reserved for local and regional amateur artists of all levels.
German :
Ausstellung für Hobbykünstler aller Niveaustufen aus dem Ort und der Region.
Italiano :
Mostra riservata ad artisti dilettanti di tutti i livelli, locali e regionali.
Espanol :
Exposición reservada a artistas aficionados de todos los niveles, locales y regionales.
L’événement Amat’Arts Istres a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme d’Istres