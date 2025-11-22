Amaurose, au théâtre du Cyclope Théâtre du Cyclope Nantes

Amaurose, au théâtre du Cyclope 22 et 23 novembre Théâtre du Cyclope Loire-Atlantique

De 7,50 € à 14,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-22T20:30:00+01:00 – 2025-11-22T21:35:00+01:00

Fin : 2025-11-23T16:00:00+01:00 – 2025-11-23T17:05:00+01:00

La création Amaurose explore la monstruosité quotidienne, celle que l’on croise tous les jours et qui est inscrite en chacun. Elle cherche à aller jusqu’au point de rupture où l’être humain devient sauvage. La monstruosité et donc la violence, apparaissent sous différentes formes. Alors quel meilleur chef d’orchestre que le public pour décider du déroulé de ce dîner. Chaque soir, tout peut être différent. Selon les choix des spectateurs, plusieurs parcours et plusieurs fins sont possibles. Amaurose place le public non pas comme simple spectateur mais comme sculpteur de ce qui se joue : complice, il aura le sort des personnages entre ses mains.

Pour traiter ce sujet, nous nous appuyons sur un théâtre corporel et imagé. Le burlesque est aussi utilisé et nous portons une importance particulière au rire, qui vient constamment souligner le propos. De quoi rions-nous ? Qu’est-il en train de se jouer réellement ?

Source de questionnements, le théâtre est ici un laboratoire de vérité où la monstruosité peut être exposée.

Rien n’est interdit à la représentation ! Et pourtant…

À partir de 12 ans | Durée : 1h05

Théâtre du Cyclope 82 rue du Maréchal Joffre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dans une ambiance festive, quelque chose cloche. Le dîner se déroulera selon les choix du public, sera-t-il aussi amaurose que les convives ? Tout Public à partir de 12 ans Comédie dramatique

© Compagnie Art’Etres