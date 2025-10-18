Amaury de Gonzague l’Aristo de sa race Smart Cabaret Brives-Charensac
Amaury de Gonzague l’Aristo de sa race
Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire
Début : 2025-10-18 20:00:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Nous dirons d’Amaury de Gonzague qu’il est un personnage haut en couleur, qu’il n’y en a pas deux comme lui.
Son univers se situe entre la haute noblesse française et sa verve délicate.
Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com
English :
Amaury de Gonzague is a colorful character, like no other.
His world lies somewhere between French high nobility and his delicate verve.
German :
Wir würden Amaury de Gonzague als eine schillernde Persönlichkeit bezeichnen, von der es keine zwei gibt.
Seine Welt liegt zwischen dem französischen Hochadel und seiner feinen Verve.
Italiano :
Amaury de Gonzague è un personaggio colorato, come nessun altro.
Il suo mondo è a metà strada tra l’alta nobiltà francese e la sua delicata verve.
Espanol :
Amaury de Gonzague es un personaje pintoresco como pocos.
Su mundo se mueve entre la alta nobleza francesa y su delicado brío.
