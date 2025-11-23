AUTOMNE LA COURSE AUX CHAMPIGNONS – LE KASTELET Lens

dimanche 23 novembre 2025.

AUTOMNE LA COURSE AUX CHAMPIGNONS Début : 2025-10-21 à 14:00. Tarif : – euros.

C’est l’automne, Pappy a décidé d’emmener son petit fils, Petit Jean, à la cueillette des champignons. Il veut lui apprendre à cueillir les meilleurs et éviter les vénéneux ! Petit Jean a tout à apprendre, la forme les couleurs, comment se présentent les meilleurs champignons…Les couleurs de l’automne se sont installées dans le feuillage des arbres, tout est jaune, orangé, rouge…La couleur des feuillages est flamboyante ! Petit Jean a emmené son cerf-volant : « Attention » dit Pappy, « il ne faut pas que ton cerf-volant s’accroche dans les branches ! », « Ne t’inquiète pas Pappy je vais faire très attention » dit Petit Jean.

LE KASTELET RUE HENRI DARRAS 62300 Lens 62