Rang-du-Fliers

Amaury Vassili

Rue de l’Eglise Salle Le Fliers Rang-du-Fliers Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

à 20h30

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De même qu’il arrive à la Municipalité de mettre la salle Le Fliers à disposition d’une troupe ou d’un artiste pour une résidence, en échange d’une prestation gratuite, il peut arriver aussi qu’elle le fasse pour permettre de combler un trou dans le périple d’une tournée, en échange d’une prestation sans contrat de cession.

Ce sera le cas ce samedi avec le chanteur Vassili Amaury accompagné de la chorale Manque pas d’airs de Berck, pour un rendez-vous musical exceptionnel.

A 36 ans et avec plus d’un million d’albums vendus, le ténor poursuit l’exploration de son univers lyrique -pop, mêlant hymnes humanistes, titres personnels et grands classiques. Cette tournée comporte un moment fort un hommage spécial à Mike Brant, cinquante ans après sa disparition. Maître de la voix, Amaury Vassili propose un voyage où émotion, puissance et intériorité se rencontrent, de Mike Brant à Pavarotti en passant par Nicoletta ou Michel Legrand.

Tarif 35€ 2 places achetées = 1 CD offert

Réservations par téléphone .

Rue de l’Eglise Salle Le Fliers Rang-du-Fliers 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 85 52 28 12

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English :

L’événement Amaury Vassili Rang-du-Fliers a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme de Rang-du-Fliers