Concert d’Amaury Vassili Revivez la légende Mike Brant salle Désiré Valette Saint-Vallier samedi 22 novembre 2025.
salle Désiré Valette Rue Désiré Valette Saint-Vallier Drôme
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif réduit
+1€ de frais loc
emplacement Parterre et Balcon
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22 22:00:00
2025-11-22
Venez revivre les grands succès de Mike Brant.
salle Désiré Valette Rue Désiré Valette Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 28 42 28 festivallier26240@gmail.com
English :
Come and relive Mike Brant’s greatest hits.
German :
Lassen Sie die großen Hits von Mike Brant wieder aufleben.
Italiano :
Venite a rivivere i più grandi successi di Mike Brant.
Espanol :
Ven a revivir los grandes éxitos de Mike Brant.
