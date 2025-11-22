Concert d’Amaury Vassili Revivez la légende Mike Brant salle Désiré Valette Saint-Vallier

Concert d’Amaury Vassili Revivez la légende Mike Brant

salle Désiré Valette Rue Désiré Valette Saint-Vallier Drôme

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22 22:00:00

2025-11-22

Venez revivre les grands succès de Mike Brant.

salle Désiré Valette Rue Désiré Valette Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 28 42 28 festivallier26240@gmail.com

English :

Come and relive Mike Brant’s greatest hits.

German :

Lassen Sie die großen Hits von Mike Brant wieder aufleben.

Italiano :

Venite a rivivere i più grandi successi di Mike Brant.

Espanol :

Ven a revivir los grandes éxitos de Mike Brant.

