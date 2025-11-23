Amaury Vassily salle polyvalente Brioude
Amaury Vassily salle polyvalente Brioude dimanche 23 novembre 2025.
Amaury Vassily
salle polyvalente Rue Croix Saint-Isidore Brioude Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 16:00:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Un piano &une voix Concert de Amaury Vassily présenté par Samuel Ducros Production et proposé par le comité es Fêtes de Brioude Animations
salle polyvalente Rue Croix Saint-Isidore Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 41 57 40
English :
Un piano &une voix Concert by Amaury Vassily presented by Samuel Ducros Production and proposed by the Comité es Fêtes de Brioude Animations
German :
Un piano &une voix Konzert von Amaury Vassily präsentiert von Samuel Ducros Production und angeboten von der Comité es Fêtes de Brioude Animations
Italiano :
Concerto di Amaury Vassily presentato da Samuel Ducros Production e organizzato dal Comitato del Festival delle Animazioni di Brioude
Espanol :
Concierto de Amaury Vassily presentado por Samuel Ducros Production y organizado por el Comité del Festival de Animaciones de Brioude
