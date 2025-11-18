AMAURY VIDUVIER ET L’ENSEMBLE VIRTUOSO (LES ARTS RENAISSANTS) AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES Toulouse

AMAURY VIDUVIER ET L’ENSEMBLE VIRTUOSO (LES ARTS RENAISSANTS)

AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-11-18 20:00:00

2025-11-18

Les Arts Renaissants vous invitent à un voyage musical où les frontières s’effacent entre musiques populaires et savantes.

D’un bal de village hongrois avec Johannes Brahms à un café du port de Buenos Aires avec Astor Piazzolla, en passant par les arènes sévillanes en compagnie de Carmen, Amaury Viduvier et son ensemble nous invitent à un mariage de traditions savante et populaire, où musique et danse ne font qu’un. 13.8 .

English :

Les Arts Renaissants invites you on a musical journey where the boundaries between popular and learned music are blurred.

German :

Les Arts Renaissants laden Sie zu einer musikalischen Reise ein, bei der die Grenzen zwischen Volksmusik und gelehrter Musik verschwimmen.

Italiano :

Les Arts Renaissants vi invitano a un viaggio musicale in cui i confini tra musica popolare e musica colta si confondono.

Espanol :

Les Arts Renaissants le invita a un viaje musical en el que se difuminan las fronteras entre la música popular y la culta.

