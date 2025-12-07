AMAZING – BRUNCH SPECTACLE – CASINO BARRIERE LILLE Lille

AMAZING – BRUNCH SPECTACLE Début : 2025-12-07 à 12:30. Tarif : – euros.

SLAT PRÉSENTE : AMAZING – BRUNCH SPECTACLEDans un monde parallèle, la musique est une force divine représentée par quatre dieux : Soul, la charismatique Rock, la rebelle Pop, l’excentriqueÉlectro, le mystérieux. Chaque dieu règne sur son propre royaume musical et pense être le maître incontesté de l’inspiration. Or la musique actuelle s’épuise et l’homme a tendance à faire confiance à l’IA pour composer à sa place. L’inspiration va-t-elle mourir ? Rivalités, défis musicaux, humour et performances enflammées, rythmeront cette aventure où chaque dieu tentera de prouver la puissance de son style. Qui pour juger ? Ce sera vous, le public !L’AMAZING brunch de noël !Pour célébrer les fêtes, nous vous proposons deux représentations en formule brunch spectacle. Nos chefs vous ont concocté un menu gourmand aux mélanges de saveurs sucrées et salées :Commencez par déguster nos bulles enchantées ; à table, de délicieuses surprises vous attendent : La farandole de douceurs de Mère-Noël : des viennoiseries, du pain, des crêpes et quelques tartinables sucrés. Le festin des rênes : de la charcuterie, du fromage, des dés de saumon et des avocado toastsLa magie s’active, le plat du Père-Noël arrive : un burger de bœuf accompagné de ses pommes de terre grenaille rôties à l’huile d’olive !Pour les amateurs de sucreries, succombez aux créations sucrées de nos lutins gourmands : une mousse au chocolat, des macarons, clémentines et papillotes au chocolat.Le tout accompagné par les boissons de M. Bonhomme de neige : jus de fruit, eaux, thé, café et chocolat chaud.Réservation PMR : accueil-lille@groupebarriere.com

CASINO BARRIERE LILLE 777. Pont de Flandres 59777 Lille 59