Amazone showcase 21years CBGB CLUB Bizanos samedi 14 février 2026.
CBGB CLUB 6 Avenue Albert 1er Bizanos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 11.99 – 20 EUR
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15
2026-02-14
?? Altitude & Amazone présentent AMAZONE SHOWCASE 21 YEARS ??
Prépare-toi pour une nuit exceptionnelle Amazone fête ses 21 ans avec un showcase explosif, en collaboration avec Altitude !
Un événement unique, entre énergie brute, ambiance club et vibes underground, porté par une sélection d’artistes prêts à faire trembler le dancefloor.
?? Line-up
PERC
MARCO ASOLEDA
MORAZZ
LACHIQUE
Une soirée anniversaire comme on les aime son puissant, public en feu, et une vraie célébration autour de la musique et de la fête. .
CBGB CLUB 6 Avenue Albert 1er Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine amazonerec@gmail.com
English : Amazone showcase 21years
