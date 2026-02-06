Amazone showcase 21years CBGB CLUB Bizanos

Amazone showcase 21years

CBGB CLUB 6 Avenue Albert 1er Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 11.99 – 11.99 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

2026-02-14

?? Altitude & Amazone présentent AMAZONE SHOWCASE 21 YEARS ??

Prépare-toi pour une nuit exceptionnelle Amazone fête ses 21 ans avec un showcase explosif, en collaboration avec Altitude !

Un événement unique, entre énergie brute, ambiance club et vibes underground, porté par une sélection d’artistes prêts à faire trembler le dancefloor.

?? Line-up

PERC

MARCO ASOLEDA

MORAZZ

LACHIQUE

Une soirée anniversaire comme on les aime son puissant, public en feu, et une vraie célébration autour de la musique et de la fête. .

CBGB CLUB 6 Avenue Albert 1er Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine amazonerec@gmail.com

