Amazônia. Créations et futurs autochtones Musée du quai Branly – Jacques Chirac Paris

Souvent réduite à sa seule biodiversité, l’Amazonie comporte pourtant une richesse culturelle foisonnante. L’exposition Amazônia propose un nouvel éclairage sur les collections dites « ethnographiques » des musées européens et interroge notre regard occidental sur les arts visuels amérindiens.

En mettant en dialogue les collections du musée avec des oeuvres contemporaines d’artistes autochtones, l’exposition invite à repenser les frontières entre art traditionnel et art contemporain, telles qu’elles ont été définies par l’histoire de l’art occidentale. Les « artefacts » peuvent y être considérés comme des oeuvres d’art à part entière, tandis que le patrimoine immatériel et les arts éphémères — danses, arts oraux, peintures corporelles, savoirs — témoignent de la richesse et de la vitalité des cultures amazoniennes.

À travers les voix et les créations des peuples autochtones, l’exposition révèle une Amazonie plurielle et contemporaine, où traditions ancestrales et modernité s’entrecroisent et s’enrichissent mutuellement.

Loin du cliché de la grande forêt vierge habitée de peuples figés dans le temps, cette exposition, entre art contemporain et collections historiques, met en lumière l’Amazonie du point de vue autochtone, un monde vibrant et ancré dans le présent, où coexistent une multitude d’entités, humaines et non-humaines.

Du mardi 30 septembre 2025 au mercredi 28 janvier 2026 :

jeudi

de 10h30 à 22h00

mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h30 à 19h00

payant

De 11 à 14 euros.

Tout public.

Musée du quai Branly – Jacques Chirac 37, quai Jacques Chirac 75007 Paris