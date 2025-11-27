AMAZONIA TRINQUETTE Nantes

AMAZONIA TRINQUETTE Nantes jeudi 27 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

Comme au Brésil, le groupe Amazônia est le fruit du mélange de musiciens venus de différents horizons musicaux. En version duo, Amazônia réunit Edson, guitariste, et sa fille Aïnhoa, tromboniste. Leur répertoire, mêlant reprises et compositions originales, s’inspire d’un large éventail de l’univers musical brésilien : samba, samba-reggae, jazz-bossa, batucada… Une invitation à un voyage sonore authentique et vibrant. Le concert sera suivi d’un DJ SET.InstaVidéo

TRINQUETTE Nantes 44000