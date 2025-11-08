Ambacourt aux couleurs de l’Afrique de l’Ouest Salle des Fêtes Ambacourt
Ambacourt aux couleurs de l’Afrique de l’Ouest Salle des Fêtes Ambacourt samedi 8 novembre 2025.
Ambacourt aux couleurs de l’Afrique de l’Ouest
Salle des Fêtes 15 rue de la Côte Ambacourt Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Ambacourt aux couleurs de l’Afrique de l’Ouest
Musique traditionnelle, ateliers, repas et partage culturel.
Sur réservation auprès de Christine Doridant ou Nathalie Thomas.Tout public
.
Salle des Fêtes 15 rue de la Côte Ambacourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 22 23 66 88 christinedoridant66@gmail.com
English :
Ambacourt in the colors of West Africa
Traditional music, workshops, meal and cultural sharing.
Please book with Christine Doridant or Nathalie Thomas.
German :
Ambacourt in den Farben Westafrikas
Traditionelle Musik, Workshops, Essen und kultureller Austausch.
Mit Reservierung bei Christine Doridant oder Nathalie Thomas.
Italiano :
Ambacourt nei colori dell’Africa occidentale
Musica tradizionale, laboratori, pasti e condivisione culturale.
Prenotate in anticipo presso Christine Doridant o Nathalie Thomas.
Espanol :
Ambacourt con los colores de África Occidental
Música tradicional, talleres, comida e intercambio cultural.
Reserva previa con Christine Doridant o Nathalie Thomas.
L’événement Ambacourt aux couleurs de l’Afrique de l’Ouest Ambacourt a été mis à jour le 2025-10-13 par OT MIRECOURT