Ambacourt aux couleurs de l’Afrique de l’Ouest Salle des Fêtes Ambacourt

–

–

Musique traditionnelle, ateliers, repas et partage culturel.

Sur réservation auprès de Christine Doridant ou Nathalie Thomas.Tout public

.

Salle des Fêtes 15 rue de la Côte Ambacourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 22 23 66 88 christinedoridant66@gmail.com

English :

Ambacourt in the colors of West Africa

Traditional music, workshops, meal and cultural sharing.

Please book with Christine Doridant or Nathalie Thomas.

German :

Ambacourt in den Farben Westafrikas

Traditionelle Musik, Workshops, Essen und kultureller Austausch.

Mit Reservierung bei Christine Doridant oder Nathalie Thomas.

Italiano :

Ambacourt nei colori dell’Africa occidentale

Musica tradizionale, laboratori, pasti e condivisione culturale.

Prenotate in anticipo presso Christine Doridant o Nathalie Thomas.

Espanol :

Ambacourt con los colores de África Occidental

Música tradicional, talleres, comida e intercambio cultural.

Reserva previa con Christine Doridant o Nathalie Thomas.

L’événement Ambacourt aux couleurs de l’Afrique de l’Ouest Ambacourt a été mis à jour le 2025-10-13 par OT MIRECOURT