Ambassades du conte / Luigi Rignanese / LES CONTES DE LA CHÈVRE Rue de la Solidarité Moliets-et-Maa
jeudi 22 octobre 2026 · Rue de la Solidarité · Moliets-et-Maa
Informations pratiques
Moliets-et-Maa
Ambassades du conte / Luigi Rignanese / LES CONTES DE LA CHÈVRE
Rue de la Solidarité Médiathèque Maximilien Kogoj Moliets-et-Maa Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 10:30:00
fin : 2026-10-22 11:15:00
Date(s) :
2026-10-22
Pour cette 7ème édition, le Pôle de l’Oralité de la ville de Capbreton se balade dans les Landes, dont à Moliets-et-Maâ.
4 artistes, passionnés, maîtres du récit et conteurs aux mille histoires, viennent à votre rencontre avec 8 spectacles destinés à tous les publics : adultes, familles et enfants
Pour cette 7ème édition, le Pôle de l’Oralité de la ville de Capbreton se balade dans les Landes, dont à Moliets-et-Maâ.
4 artistes, passionnés, maîtres du récit et conteurs aux mille histoires, viennent à votre rencontre avec 8 spectacles destinés à tous les publics : adultes, familles et enfants.
Ces Ambassades sont organisées en étroit partenariat avec la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) et soutenues par le Conseil départemental des Landes, la Région et la DRAC Nouvelle-Aquitaine.
Une parenthèse automnale parfaite avant de vous retrouver au festival du Conte et des Arts de la Parole de Capbreton en mai 2027.
Luigi Rignanese COMPAGNIE D’A…!
Chanteur, compositeur et conteur, il est un des acteurs du renouveau de cette discipline. Il a écrit et joué dix spectacles en solo pour lesquels il a été invité dans le monde entier ! .
Rue de la Solidarité Médiathèque Maximilien Kogoj Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine culture@capbreton.fr
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English : Ambassades du conte / Luigi Rignanese / LES CONTES DE LA CHÈVRE
For this 7th edition, the City of Capbreton’s Oral Tradition Center is touring the Landes region, including Moliets-et-Maï.
Four passionate artists—masters of storytelling and storytellers with a thousand tales to tell—are coming to meet you with eight performances designed for all audiences: adults, families, and children.
L’événement Ambassades du conte / Luigi Rignanese / LES CONTES DE LA CHÈVRE Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-09-11 par OTI LAS
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