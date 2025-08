Ambe tour party Saint-Émilion

Ambe tour party Saint-Émilion vendredi 8 août 2025.

Ambe tour party

Saint-Émilion Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Une échappée estivale au cœur des vignes, rythmée par un concert, des verres de vin et un art de vivre tout en douceur.

Le Château Ambe Tour Pourret vous propose de célébrer l’été autrement, dans son jardin métamorphosé pour l’occasion en espace dédié à la convivialité.

Le vendredi 8 août dès 18h, prenez place à l’ombre du marronnier pour une soirée décontractée, portée par la musique et la joie de vivre.

À l’honneur Dolores, un duo chaleureux mêlant pop-soul et groove hip-hop, pour un concert intimiste et vibrant, en partenariat avec l’association Musiques de Nuit du Rocher de Palmer de Cenon.

Côté dégustation une sélection de crémants et de cuvées bio, accompagnée de planches savoureuses (charcuterie, fromages affinés, croque-monsieur revisités) à partager en toute simplicité.

Un rendez-vous ouvert à tous, petits et grands, entre amis, en famille ou entre voisins, pour savourer .

Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 71 02 13 visite@vignobles-lannoye.com

