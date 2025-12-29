AMBER SHIFT Le Gore Paris

Le Gore revient avec une nouvelle soirée.

Soirée techno au Gore.

Le dimanche 25 janvier 2026

de 23h59 à 06h00

Le dimanche 18 janvier 2026

de 23h59 à 06h00

Le dimanche 11 janvier 2026

de 23h59 à 06h00

Le dimanche 04 janvier 2026

de 23h59 à 06h00

payant Tarif unique : 5 EUR Tout public.

Le Gore 1 Avenue Corentin Cariou 75019 Clubbing de La Gare.

Rien que du sale de minuit à 6h.Paris

https://www.instagram.com/la_gare_le_gore/



