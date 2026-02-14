AMBIANCE CARNAVAL « Tenue carnavalesque conseillée », Le Morne-Rouge, Le Morne-Rouge

AMBIANCE CARNAVAL « Tenue carnavalesque conseillée » Dimanche 15 février, 12h00 Le Morne-Rouge

Tarif repas : Membre 15 € / Non membre 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T17:00:00+01:00 – 2026-02-16T00:00:00+01:00

Fin : 2026-02-15T17:00:00+01:00 – 2026-02-16T00:00:00+01:00

Le Morne-Rouge Le Morne-Rouge Le Morne-Rouge 97260 Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0696 44 10 54 »}, {« type »: « phone », « value »: « 069634 18 35 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0696 69 14 38 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0696 02 00 29 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0696 31 60 40 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0696 40 22 73 »}]

L’association Kalapissan vous invite à « un concours du costume le plus original » venez nombreux vivre un moment festif.