Ambiance, danses et musiques sévillanes « Féria de la Jouvenço » 2025 Boulevard Desanat Tarascon 4 juillet 2025 20:00

Bouches-du-Rhône

Ambiance, danses et musiques sévillanes « Féria de la Jouvenço » 2025 Du vendredi 4 au samedi 5 juillet 2025 le vendredi et samedi de 20h à 1h30.

Samedi 5 juillet de 12h à 16h/Au jardin des plantes

Repas sur réservation jusqu’au 2 juillet, par téléphone au 07 81 73 82 43. Boulevard Desanat Arènes municipales Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-04 20:00:00

fin : 2025-07-05 01:30:00

Date(s) :

2025-07-04

Tarascon, ville de traditions taurines, fête le 10e anniversaire de la Feria de la Jouvènço ! La feria prendra aussi tout son sens autour des bodegas organisées par les clubs taurins locaux Lou Petassa, Lou Taù et la ville de Tarascon !

Le jardin des plantes sera aménagé pour l’occasion en lieu festif pour les aficionados de tous horizons ! Dans une ambiance au rythme des danses et des musiques Sévillanes, le jardin des plantes accueille la Bodéga de la Jouvenço avec les groupes Adelante, Kassaka, Vanessa et les Gipsy Kingdom et DJ Bubu !



Vendredi 4 juillet

De 15h à 21h/Jardin des plantes

Arènes gonflables Structure pour enfants qui ravira les plus téméraires !



À 17h30/Mas de Laudun

Abrivado de la Jouvènço Jardin des plantes, boulevard Desanat



À 18h/Jardin des plantes, boulevard Desanat

Démonstration de Toreo de Salon Avec l’École Taurine du Pays d’Arles.



À 19h, entrée libre/Arènes Municipales

TIENTA Deux vaches de l’élevage Malaga seront tientées par les matadors de toros Mehdi Savalli et Tibo Garcia. La tienta est une épreuve à laquelle sont soumis vaches et étalons, en vue de déterminer leur aptitude au combat, maintenir et améliorer les qualités de bravoure et de noblesse de la race.



De 20h à 1h30/Jardin des plantes

Soirée Sévillane Organisée par les Clubs Taurin Lou Petassa, Lou Taü et la Ville de Tarascon ! Soirée bodega, danses sévillanes, tapas et spectacle avec les groupes Adelante,

Kassaka et DJ Bubu.



Samedi 5 Juillet

De 12h à 16h, service de 12h30 à 14h30/Jardin des plantes

Bodega, Ambiance Sévillane Repas avec ambiance, danses et musiques sévillanes/Menu à 17€ paella, fromage, pain, dessert et eau

Sur réservation jusqu’au 2 juillet, par téléphone au 07 81 73 82 43



De 20h à 1h30/Jardin des plantes

Soirée Sévillane Soirée bodega, danses sévillanes, tapas et spectacle de Vanessa & les Gipsy Kingdom et DJ Bubu. Organisée par les Clubs Taurin Lou Petassa, Lou Taü et la Ville de Tarascon .

Boulevard Desanat Arènes municipales

Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 03 52

English :

Tarascon, a city of bullfighting traditions, celebrates the 10th anniversary of the Feria de la Jouvènço! The feria will also take on its full meaning with bodegas organized by local bullfighting clubs Lou Petassa, Lou Taù and the town of Tarascon!

German :

Tarascon, die Stadt der Stiertraditionen, feiert den 10. Jahrestag der Feria de la Jouvènço! Die Feria wird auch rund um die Bodegas, die von den örtlichen Stierkampfclubs Lou Petassa, Lou Taù und der Stadt Tarascon organisiert werden, ihren vollen Sinn entfalten!

Italiano :

Tarascon, città ricca di tradizione taurina, festeggia il 10° anniversario della Feria de la Jouvènço! La feria assumerà il suo pieno significato anche intorno alle bodegas organizzate dai club taurini locali Lou Petassa e Lou Taù e dalla città di Tarascon!

Espanol :

Tarascón, ciudad de tradición taurina, celebra el 10º aniversario de la Feria del Jouvènço La feria cobrará todo su sentido en torno a las bodegas organizadas por las peñas taurinas locales Lou Petassa y Lou Taù y la ciudad de Tarascón

L’événement Ambiance, danses et musiques sévillanes « Féria de la Jouvenço » 2025 Tarascon a été mis à jour le 2025-06-16 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)