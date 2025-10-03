Ambiance détente musicale Médiathèque Antoine Louis Roussin Saint-Benoît

Ambiance détente musicale Vendredi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Antoine Louis Roussin La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T12:00:00 – 2025-10-03T13:00:00

Fin : 2025-10-03T12:00:00 – 2025-10-03T13:00:00

Nous proposons un concert de piano et de chant classique aux élèves de deux classes de CE2 d’une école primaire de Saint-Benoît. Cette expérience culturelle vise à les sensibiliser à l’écoute et aux émotions que la musique peut procurer. Au cours de cette séance, les jeunes participants pourront découvrir l’art du piano et la beauté du chant. À l’issue de la représentation, ils auront l’occasion d’échanger directement avec les artistes.

Médiathèque Antoine Louis Roussin 18 Rue Montfleury, 97470 Saint-Benoît, France Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion 0262508820 https://www.saint-benoit.re/page/193-mediatheques

