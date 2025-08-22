Ambiance Fluo La Halle Saint-Sulpice-et-Cameyrac

Ambiance Fluo La Halle Saint-Sulpice-et-Cameyrac vendredi 22 août 2025.

La Halle 21 avenue de l'Hôtel de ville Saint-Sulpice-et-Cameyrac Gironde

2025-08-22

fin : 2025-08-22

2025-08-22

Soirée Fluo Vendredi 22 août dès 19 h sous la halle, une soirée festive et musicale vous attend avec restauration et buvette, animée par le DJ Jean-Noël Caron. Entrée libre, ambiance garantie !

+33 5 56 30 84 13 mairie@saintsulpiceetcameyrac.fr

