Saint-Émilion

Ambiance jazz au Château Corbin pour La Nuit Enchantée

1720 Route des Corbin Saint-Émilion Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

LIVE | Ambiance jazz au Château Corbin pour La Nuit Enchantée

Pour son événement exceptionnel, le Château Corbin accueille un duo emblématique

Alex Golino, saxophoniste devenu l’un des musiciens le plus en vue de la région sera accompagné de son guitariste pour vous plonger dans une ambiance jazz aux influences de Be Pop, Bossa Nova ou encore Old Jazz !

Venez partager ce moment familial et festif avec nous !

Au programme des food trucks pour vous régaler, de bons vins de la propriété à déguster, de la musique pour vous ambiancer, et un spectacle son et lumières pour vous en mettre plein la vue.

Nous vous attendons nombreux pour que cette première édition soit une réussite !

Au Château Corbin

Le vendredi 22 Mai à partir de 19h

Parking sur place

Entrée gratuite .

1720 Route des Corbin Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 25 20 30 contact@chateau-corbin.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ambiance jazz au Château Corbin pour La Nuit Enchantée

L’événement Ambiance jazz au Château Corbin pour La Nuit Enchantée Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Saint-Emilion