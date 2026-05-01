Ambiance jazz au Château Corbin pour La Nuit Enchantée Saint-Émilion
Ambiance jazz au Château Corbin pour La Nuit Enchantée Saint-Émilion vendredi 22 mai 2026.
Saint-Émilion
Ambiance jazz au Château Corbin pour La Nuit Enchantée
1720 Route des Corbin Saint-Émilion Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
LIVE | Ambiance jazz au Château Corbin pour La Nuit Enchantée
Pour son événement exceptionnel, le Château Corbin accueille un duo emblématique
Alex Golino, saxophoniste devenu l’un des musiciens le plus en vue de la région sera accompagné de son guitariste pour vous plonger dans une ambiance jazz aux influences de Be Pop, Bossa Nova ou encore Old Jazz !
Venez partager ce moment familial et festif avec nous !
Au programme des food trucks pour vous régaler, de bons vins de la propriété à déguster, de la musique pour vous ambiancer, et un spectacle son et lumières pour vous en mettre plein la vue.
Nous vous attendons nombreux pour que cette première édition soit une réussite !
Au Château Corbin
Le vendredi 22 Mai à partir de 19h
Parking sur place
Entrée gratuite .
1720 Route des Corbin Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 25 20 30 contact@chateau-corbin.com
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English : Ambiance jazz au Château Corbin pour La Nuit Enchantée
L’événement Ambiance jazz au Château Corbin pour La Nuit Enchantée Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Saint-Emilion
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