Informations pratiques

Le Nayrac

Ambiance Karoké au Nayrac

Foyer Rural du Nayrac Le Nayrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-16

fin : 2026-12-23

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-30 2026-10-14 2026-10-28 2026-11-11 2026-11-25 2026-12-09 2026-12-23

La section Karoké du Foyer Rurale du Nayrac vous invite à partagé un moment convivial tous les 15 jours à l’espace multiculturel.

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Foyer Rural du Nayrac Le Nayrac 12190 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 46 40

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English :

The Karok%E9 section of the Foyer Rurale du Nayrac invites you %E0 to enjoy a friendly get-together every two weeks %E0 at the multicultural center.

L’événement Ambiance Karoké au Nayrac Le Nayrac a été mis à jour le 2026-09-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)