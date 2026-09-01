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AGENDA · Le Nayrac

Ambiance Karoké au Nayrac Le Nayrac

mercredi 16 septembre 2026 · Le Nayrac

Ambiance Karoké au Nayrac Le Nayrac

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Adresse
Foyer Rural du Nayrac
Ville
12190 Le Nayrac
Département
Aveyron
Tarif

Le Nayrac

Ambiance Karoké au Nayrac

Foyer Rural du Nayrac Le Nayrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-16
fin : 2026-12-23

Date(s) :
2026-09-16 2026-09-30 2026-10-14 2026-10-28 2026-11-11 2026-11-25 2026-12-09 2026-12-23

La section Karoké du Foyer Rurale du Nayrac vous invite à partagé un moment convivial tous les 15 jours à l’espace multiculturel.
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Foyer Rural du Nayrac Le Nayrac 12190 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 46 40 

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English :

The Karok%E9 section of the Foyer Rurale du Nayrac invites you %E0 to enjoy a friendly get-together every two weeks %E0 at the multicultural center.

L’événement Ambiance Karoké au Nayrac Le Nayrac a été mis à jour le 2026-09-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)