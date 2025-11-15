Ambiance live au loft Casino JOA Lons-le-Saunier

Ambiance live au loft

Casino JOA
795 Boulevard de l'Europe
Lons-le-Saunier
Jura

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15 22:00:00

2025-11-15

Profitez d’un repas au Loft accompagné d’un groupe de musique en live.

Une soirée conviviale et rythmée, idéale pour partager un bon moment entre amis ou en couple autour d’un bon repas.

Réservation conseillée auprès de l’accueil du casino ou directement au Loft.

Bonne humeur garantie ! .

Casino JOA
795 Boulevard de l'Europe
Lons-le-Saunier 39000
Jura
Bourgogne-Franche-Comté
+33 3 84 87 06 05
contact-lonslesaunier@joa.fr

