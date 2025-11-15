Ambiance live au loft Casino JOA Lons-le-Saunier
Ambiance live au loft Casino JOA Lons-le-Saunier samedi 15 novembre 2025.
Ambiance live au loft
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura
Début : 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15 22:00:00
2025-11-15
Profitez d’un repas au Loft accompagné d’un groupe de musique en live.
Une soirée conviviale et rythmée, idéale pour partager un bon moment entre amis ou en couple autour d’un bon repas.
Réservation conseillée auprès de l’accueil du casino ou directement au Loft.
Bonne humeur garantie ! .
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 05 contact-lonslesaunier@joa.fr
