Ambiance musicale avec Gramoun Sello Espace culturel Héva La Possession samedi 20 septembre 2025.

Gratuit, nombre de place limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

La journée sera clôturée avec une prestation de Gramoun Sello

Espace culturel Héva 24 rue Evariste de Parny La Possession 97419 Réunion La Réunion 02 62 22 40 00 Changement de nom de la Médiathèque Héva qui devient Espace Culturel Héva

G. Sello