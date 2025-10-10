Ambiance Musicale par Dj Korto Les Anciens Abattoirs Valence-en-Poitou

Ambiance Musicale par Dj Korto Les Anciens Abattoirs Valence-en-Poitou vendredi 10 octobre 2025.

Ambiance Musicale par Dj Korto

Les Anciens Abattoirs Chemins des Abbatoirs Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

L’association Les Abattoirs vous invite à partager un moment convivial. .

Les Anciens Abattoirs Chemins des Abbatoirs Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 45 22 85

English : Ambiance Musicale par Dj Korto

German : Ambiance Musicale par Dj Korto

Italiano :

Espanol : Ambiance Musicale par Dj Korto

L’événement Ambiance Musicale par Dj Korto Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou