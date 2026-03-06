Ambiance musicale Trio Symphonia de Pons Médiathèque E. Gaboriau Saujon

Ambiance musicale Trio Symphonia de Pons

Ambiance musicale avec le Trio de l’Orchestre Symphonia de Pons.

Régine Delpeuch violoncelle, Nadine Charpentier violon alto et Carine Lassen à la clarinette et flûte à bec.

Médiathèque E. Gaboriau 18 rue Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 94 71 mediatheque@saujon.fr

Musical ambience with the Symphonia Orchestra Trio from Pons.

Régine Delpeuch on cello, Nadine Charpentier on viola and Carine Lassen on clarinet and recorder.

