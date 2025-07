Ambiance POP-JAZZ-BLUES Concert de ZOUICK Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville

Ambiance POP-JAZZ-BLUES Concert de ZOUICK Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville samedi 2 août 2025.

Chez Paulette 30 Route d’Allan Association du Bourg Réauville Drôme

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

adhérent

Début : Samedi 2025-08-02 21:00:00

2025-08-02

Avec ses vents (saxophones, flûte traversière, harmonicas), ZOUICK saura vous embarquer avec douceur dans son univers tendrement épicé.

Chez Paulette 30 Route d’Allan Association du Bourg Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 57 95 associationdubourg@gmail.com

English :

With its wind instruments (saxophones, transverse flute, harmonicas), ZOUICK will take you gently into its tenderly spicy world.

German :

Mit seinen Bläsern (Saxophone, Querflöte, Mundharmonikas) wird ZOUICK Sie sanft in sein zart gewürztes Universum entführen.

Italiano :

Con i suoi strumenti a fiato (sassofoni, flauto, armoniche), ZOUICK vi porterà dolcemente nel suo mondo teneramente speziato.

Espanol :

Con sus instrumentos de viento (saxofones, flauta, armónicas), ZOUICK le llevará suavemente a su mundo tiernamente especiado.

