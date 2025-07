Ambiances et fêtes de l’hiver Tergnier

1 Place Lionel Lefèvre Tergnier Aisne

Le froid peut aussi représenter chaleur humaine

et célébrations conviviales. De Halloween à la

Chandeleur en passant par Noël, pourquoi et

comment fête-t-on la saison froide ?

Quand le solstice d’hiver a-t-il lieu ? Quand

mange-t-on la galette des Rois ? Citez quelques

fruits de l’automne. Quels sont les noms des

Rois Mages ? Quand l’équinoxe d’automne a-t-il

lieu ? Qu’est-ce que l’Avent ? Quand débutentelles

les premières festivités des carnavals ?

Quels animaux se nourrissent des fruits du

gui et du houx ? A partir de quand les jours

raccourcissent-ils ? Quand l’ours hiverne-t-il ?

Quels sont les principaux ingrédients du lait de

poule anglo-saxon ? Quelle est la nuit la plus

longue de l’année ? .

1 Place Lionel Lefèvre Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 37 25 26 mediatheque@ville-tergnier.fr

