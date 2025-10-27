Ambiances nocturnes à Bon Abri Les Minutes Bleues Hillion

Rue de l'Étoile Hillion Côtes-d'Armor

2025-10-27 17:30:00

2025-10-27 19:30:00

Bon-Abri, fin de journée, la nuit ne va pas tarder à tomber sur la mer. Enfonçons-nous dans les dunes à la recherche de quelques êtres vivants. Le cadre devient de plus en plus noir. Asseyons-nous quelques instants pour mettre tous nos sens en action. Réussirons-nous à entendre le chant de quelques oiseaux tardifs, le cri plaintif d’une chouette au loin, le bruissement très furtif d’un vol de chauve-souris ? Rien n’est certain. La nature ne se livre pas facilement.

A partir de 10 ans

Bien se couvrir en fonction de la météo. Prévoir de quoi s’asseoir au sol (herbes humides ou mouillées) et une lampe de poche.

Réservation obligatoire

Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du festival Les Minutes Bleues.

Du dimanche 26 octobre au samedi 1er novembre 2025, la 4ème édition du festival Les Minutes Bleues vous invite à vivre des expériences insolites et inédites, dans plusieurs hauts lieux du patrimoine naturel et culturel des Côtes d’Armor, baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule. Un événement pour les curieux de tous âges ! .

Rue de l’Étoile Hillion 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 27 98

