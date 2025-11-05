Ambition Planète Nordev Saint-Denis

Ambition Planète 5 et 6 novembre Nordev La Réunion

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T05:00:00+01:00 – 2025-11-05T14:30:00+01:00

Fin : 2025-11-06T06:00:00+01:00 – 2025-11-06T14:30:00+01:00

Le réchauffement climatique est une réalité, bien documentée à présent. C’est un problème majeur posé à l’humanité toute entière. Notre planète se dérègle, c’est incontestable, et les actions humaines sont responsables de cette situation.

C’est pourquoi Nordev, en tant qu’acteur dans la vie de la cité, a souhaité inscrire cette thématique dans son action de développement en impulsant l’organisation d’un congrès, au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis, sur le thème de la préservation de la planète avec pour ambition : inscrire notre zone Océan Indien dans une dynamique collaborative visant à accentuer le développement d’un mode de consommation plus respectueux de la Planète.

Dans le prolongement des 3 premières éditions, l’objectif est de poursuivre l’action engagée pour ancrer davantage la préservation de la Planète, la transition écologique, la transition énergétique dans le quotidien de l’ensemble des acteurs politiques, économiques, sociaux et plus largement le grand public. Le congrès se veut un espace de convergence entre les citoyens, les collectivités, les institutions, les acteurs de terrain et les jeunes pour accélérer la transition écologique à l’échelle régionale.

Nordev 1 rue du Karting Saint-Denis 97490 Le Chaudron La Réunion La Réunion +262 262 48 78 78 https://www.nordev.re/ https://ambitionplanete.re/

Le Congrès-Expo Ambition Planète revient pour sa 4e édition les 5 et 6 novembre 2025 au Parc des expositions et des congrès de Saint-Denis. congrés développement durable

Nordev