Ambra Senatore – In Comune Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Passionnée et attentive à la nature humaine, la Turinoise pointe ici nos comportements. Et se demande pourquoi les humains ne peuvent s’empêcher de reproduire leurs erreurs. Son humour s’ancrant dans une empathie sincère, elle prouve que l’ironie n’empêche pas la profondeur. Presque une expérience in vivo, In Comune pose un regard sur les relations entre êtres humains, en écho à celles d’autres créatures. La joie partagée apparaît comme une affirmation de vie, un but à atteindre, mais aussi un espace à cultiver ensemble. Ambra Senatore interroge ainsi nos interactions, les élans de générosité et les mouvements de divergence tout en explorant ce qui nous lie dans l’instant. Avec au coeur cette question : comment retrouver le sens du collectif ? En attendant la réponse, on aime, on fête et on pleure. Ensemble.

Thomas Hahn

La vie en commun est pleine de nuances parfois absurdes.

Du jeudi 12 mars 2026 au samedi 14 mars 2026 :

jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h10

payant Tout public.

