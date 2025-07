Ambrault’cante Ambrault

Pour le 14 juillet, l’association « Familles Rurales » d’Ambrault, s’associe à la mairie, pour une grande journée Brocante accompagnée le soir par le feu d’artifice et le bal populaire du 14 juillet.

Venez passer une super journée à Ambrault pour le 14 juillet.

Dès 6h pour la brocante. 1.50€ le mètre linéaire, sans réservation, placement selon l’ordre d’arrivée.

Vous retrouverez toute la journée des activités pour les enfants, avec tour d’escalade et animations proposée par les pompiers. Un spectacle de magie sera aussi proposé à 18h.

Restauration sur place, snacking le midi, formule à 15€ le soir (entrée / jambon porto-frites/ tartelette).

Feu d’artifice à 23h. Bal populaire à partir de 23h30. .

Ambrault 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 77 95 47 famillesrurales.ambrault@gmail.com

English :

For July 14th, the Ambrault « Familles Rurales » association joins forces with the town hall for a big Flea Market day, accompanied in the evening by fireworks and the popular July 14th ball.

German :

Am 14. Juli veranstaltet der Verein « Familles Rurales » in Ambrault gemeinsam mit dem Bürgermeisteramt einen großen Flohmarkt, der am Abend von einem Feuerwerk und dem Volksball des 14. Juli begleitet wird.

Italiano :

Il 14 luglio, l’associazione « Familles Rurales » di Ambrault si unisce al Comune per una grande giornata di mercatini delle pulci, accompagnata in serata dai fuochi d’artificio e dal popolare ballo del 14 luglio.

Espanol :

El 14 de julio, la asociación « Familles Rurales » de Ambrault se une al ayuntamiento para celebrar una gran jornada de mercadillos, acompañada por la noche de fuegos artificiales y el popular baile del 14 de julio.

