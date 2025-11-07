Ambre la rouge Le Bacchus Rennes 18 – 21 février 2026 Tarifs : 13€ et 9€

Spectacle pour enfant à partir de 5 ans et jusqu’à 117 ans

Une malle perdue en pleine mer. Soudain, Ambre apparaît, saine et sauve, mais qu’est-il arrivé à son équipage ?

Et que va-t-il advenir de leur mission ?

Dans ce waterworld burlesque et cartoonesque, Ambre la rouge nous embarque dans un joli conte où se mêleront la peur, la nature, la joie, un requin, la résilience, quelques graines d’espoir et d’écologie, de l’eau, beaucoup d’eau et surtout une grande histoire de pirate.

[https://youtu.be/dJPbJBSlj6I](https://youtu.be/dJPbJBSlj6I)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-18T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-21T15:45:00.000+01:00

1

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8144-ambre-la-rouge-fevrier-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine