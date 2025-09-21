Ambrières Église Notre Dame Journées du Patrimoine Ambrières-les-Vallées

Ambrières Église Notre Dame Journées du Patrimoine Ambrières-les-Vallées dimanche 21 septembre 2025.

Ambrières Église Notre Dame Journées du Patrimoine

rue Notre Dame Ambrières-les-Vallées Mayenne

Début : 2025-09-21 11:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Visite libre de l'église Notre Dame

Visite libre de l'église Notre Dame qui date de la fin du 11ème siècle.

Elle est retournée à sa simplicité originelle suite à son incendie en août 1944.

Son décalogue est classé Monument Historique. .

+33 2 43 04 90 16

English :

Free tour of Notre Dame church

German :

Freie Besichtigung der Kirche Notre Dame

Italiano :

Visita autogestita della chiesa di Notre Dame

Espanol :

Visita autoguiada de la iglesia de Notre Dame

L'événement Ambrières Église Notre Dame Journées du Patrimoine Ambrières-les-Vallées a été mis à jour le 2025-09-05