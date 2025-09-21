Ambrières Église Notre Dame Journées du Patrimoine Ambrières-les-Vallées
Début : 2025-09-21 11:30:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
Visite libre de l’église Notre Dame
Visite libre de l’église Notre Dame qui date de la fin du 11ème siècle.
Elle est retournée à sa simplicité originelle suite à son incendie en août 1944.
Son décalogue est classé Monument Historique. .
rue Notre Dame Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 90 10
English :
Free tour of Notre Dame church
German :
Freie Besichtigung der Kirche Notre Dame
Italiano :
Visita autogestita della chiesa di Notre Dame
Espanol :
Visita autoguiada de la iglesia de Notre Dame
