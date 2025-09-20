Ambrières Église Saint Martin de Cigné Journées du Patrimoine Ambrières-les-Vallées

Ambrières Église Saint Martin de Cigné Journées du Patrimoine Ambrières-les-Vallées samedi 20 septembre 2025.

Ambrières Église Saint Martin de Cigné Journées du Patrimoine

Cigné Ambrières-les-Vallées Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Visite libre de l’église romane située à Cigné

Visite libre de l’église romane de 10h à 18h. .

Cigné Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 90 10

English :

Free visit of the Romanesque church located in Cigné

German :

Freie Besichtigung der romanischen Kirche, die sich in Cigné befindet

Italiano :

Visita autogestita della chiesa romanica di Cigné

Espanol :

Visita autoguiada de la iglesia románica de Cigné

L’événement Ambrières Église Saint Martin de Cigné Journées du Patrimoine Ambrières-les-Vallées a été mis à jour le 2025-09-05 par Bocage Mayennais Tourisme