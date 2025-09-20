Ambrières Église Saint Martin de Cigné Journées du Patrimoine Ambrières-les-Vallées
Cigné Ambrières-les-Vallées Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Visite libre de l’église romane située à Cigné
Visite libre de l’église romane de 10h à 18h. .
Cigné Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 90 10
English :
Free visit of the Romanesque church located in Cigné
German :
Freie Besichtigung der romanischen Kirche, die sich in Cigné befindet
Italiano :
Visita autogestita della chiesa romanica di Cigné
Espanol :
Visita autoguiada de la iglesia románica de Cigné
