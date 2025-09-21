Ambrières Musée des Tisserands Journées du Patrimoine Ambrières-les-Vallées

Place Billard de Veaux Ambrières-les-Vallées Mayenne

Tarif : – – EUR

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Visite libre dimanche 10h -18h. Groupe toute l’année sur réservation

Venez découvrir les trois authentiques maisons de tisserands du 18ème siècle. Le musée vous propose de revivre l’histoire du chanvre. .

Place Billard de Veaux Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 21 06 01 51 catherine.gallienne@ambriereslesvallees.fr

English :

Open house Sunday 10am-6pm. Groups all year round on reservation

German :

Freie Besichtigung Sonntag 10h -18h. Gruppen das ganze Jahr über nach Voranmeldung

Italiano :

Apertura domenica 10-18. Gruppi tutto l’anno su prenotazione

Espanol :

Jornada de puertas abiertas los domingos de 10.00 a 18.00 h. Grupos todo el año previa concertación

