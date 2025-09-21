Ambrières Musée des Tisserands Journées du Patrimoine Ambrières-les-Vallées
Ambrières Musée des Tisserands Journées du Patrimoine Ambrières-les-Vallées dimanche 21 septembre 2025.
Ambrières Musée des Tisserands Journées du Patrimoine
Place Billard de Veaux Ambrières-les-Vallées Mayenne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Visite libre dimanche 10h -18h. Groupe toute l’année sur réservation
Venez découvrir les trois authentiques maisons de tisserands du 18ème siècle. Le musée vous propose de revivre l’histoire du chanvre. .
Place Billard de Veaux Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 21 06 01 51 catherine.gallienne@ambriereslesvallees.fr
English :
Open house Sunday 10am-6pm. Groups all year round on reservation
German :
Freie Besichtigung Sonntag 10h -18h. Gruppen das ganze Jahr über nach Voranmeldung
Italiano :
Apertura domenica 10-18. Gruppi tutto l’anno su prenotazione
Espanol :
Jornada de puertas abiertas los domingos de 10.00 a 18.00 h. Grupos todo el año previa concertación
L’événement Ambrières Musée des Tisserands Journées du Patrimoine Ambrières-les-Vallées a été mis à jour le 2025-09-05 par CDT53