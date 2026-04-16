AMBRUSSUM CUISINONS ROMAIN Villetelle

Villetelle

AMBRUSSUM CUISINONS ROMAIN

Chemin d’Ambrussum Villetelle Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-22

Durant les vacances de printemps, petits et grands découvriront la gastronomie Gallo-romaine avec ce nouvel atelier cuisine.

Du 22 au 30 avril 2026 à 10h30 ou 15h

423 Chem. d’Ambrussum, 34400 Villetelle

Accessible pour les personnes en situation de handicap

Adultes et enfants dès 7 ans

5€ pers.

04 67 02 22 33

ambrussum@lunelagglo.fr

Sa programmation était attendue depuis trois ans voici le retour de l’atelier Cuisinons romain ! qui vous invite à redécouvrir les saveurs oubliées de l’Antiquité.

Après avoir exploré la cuisine du quotidien puis la street food romaines, Ambrussum vous propose de découvrir et de concocter une sélection de mets à partager attestés dans les textes latins des entrées et des plats déclinés en mode tapas , parfaits pour un apéritif dînatoire historique et convivial. Ce sera l’occasion d’échanger sur les types d’aliments consommés, la diversité des pratiques alimentaires ainsi que sur les sources historiques et archéologiques par lesquelles nous pouvons redécouvrir ces saveurs du passé.

À l’aide de reproductions d’ustensiles de cuisine en céramique et en métal, vous apprendrez à manier le garum, le miel, les épices et les herbes aromatiques pour réaliser des recettes authentiques, revisitées pour nos palais contemporains.

Chacun repartira avec ses préparations et les plus impatients pourront les déguster sur place ! .

Chemin d’Ambrussum Villetelle 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 02 22 33

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English : AMBRUSSUM CUISINONS ROMAIN

During the spring vacations, young and old alike will discover Gallo-Roman gastronomy with this new cooking workshop.

April 22 to 30, 2026 at 10:30 am or 3 pm

423 Chem. d’Ambrussum, 34400 Villetelle

Accessible for the disabled

Adults and children aged 7 and over

5? pers.

04 67 02 22 33

ambrussum@lunelagglo.fr

L’événement AMBRUSSUM CUISINONS ROMAIN Villetelle a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT PAYS DE LUNEL