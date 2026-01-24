Amel Bent Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement
Amel Bent Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement jeudi 16 avril 2026.
Amel Bent
Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône
Tarif : 49 – 49 – EUR
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16 20:00:00
2026-04-16
Amel Bent est de retour. 490 jours. 490 jours de silence.
English :
Amel Bent is back. 490 days. 490 days of silence.
L'événement Amel Bent Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-22