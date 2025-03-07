AMEL BENT  REIMS ARENA Reims

AMEL BENT

REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César Reims Marne

Tarif : 49 – 49 – 79 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Tout public

Amel Bent est de retour.

490 jours. 490 jours de silence

Pas un mot sur les réseaux, pas une interview, pas une apparition télé.

Des nuits blanches à écrire et composer, à décharger ses blessures, ses peines, ses forces, ses faiblesses et ses vérités.

Son 8ᵉ album est brut, poignant et sans filtre.

Amel comme on l’aime pertinente, impertinente, incisive, impudique.

Elle revient plus forte et plus libre que jamais, et nous donne rendez-vous pour célébrer ses 20 ans de carrière retrouvez-la en tournée partout en France et Belgique. .

REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César Reims 51100 Marne Grand Est

English : AMEL BENT

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement AMEL BENT Reims a été mis à jour le 2025-03-07 par Reims Tourisme & Congrès