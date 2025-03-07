Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

AMEL BENT  REIMS ARENA Reims

AMEL BENT  REIMS ARENA Reims samedi 25 avril 2026.

AMEL BENT 

REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César Reims Marne

Tarif : 49 – 49 – 79 EUR

samedi 25 avril 2026, 20:00:00
Tout public
Amel Bent est de retour.

490 jours. 490 jours de silence

Pas un mot sur les réseaux, pas une interview, pas une apparition télé.

Des nuits blanches à écrire et composer, à décharger ses blessures, ses peines, ses forces, ses faiblesses et ses vérités.

Son 8ᵉ album est brut, poignant et sans filtre.

Amel comme on l’aime pertinente, impertinente, incisive, impudique.

Elle revient plus forte et plus libre que jamais, et nous donne rendez-vous pour célébrer ses 20 ans de carrière retrouvez-la en tournée partout en France et Belgique.   .

REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César Reims 51100 Marne Grand Est  

