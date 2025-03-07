AMEL BENT REIMS ARENA Reims
AMEL BENT
Tarif : 49 – 49 – 79 EUR
Début : 2026-04-25 20:00:00
Tout public
Amel Bent est de retour.
490 jours. 490 jours de silence
Pas un mot sur les réseaux, pas une interview, pas une apparition télé.
Des nuits blanches à écrire et composer, à décharger ses blessures, ses peines, ses forces, ses faiblesses et ses vérités.
Son 8ᵉ album est brut, poignant et sans filtre.
Amel comme on l’aime pertinente, impertinente, incisive, impudique.
Elle revient plus forte et plus libre que jamais, et nous donne rendez-vous pour célébrer ses 20 ans de carrière retrouvez-la en tournée partout en France et Belgique. .
