Amel Bent Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-23 20:00 –

Gratuit : non 49 € à 79 € 49 € à 79 € Billetteries : zenith-nantesmetropole.com/shows/AMEL%20BENT-21011 Tout public

Concert Amel Bent est de retour.490 jours. 490 jours de silence.Pas un mot sur les réseaux, pas une interview, pas une apparition télé. Des nuits blanches à écrire et composer, à décharger ses blessures, ses peines, ses forces, ses faiblesses et ses vérités.Son 8? album est brut, poignant et sans filtre.Amel comme on l’aime : pertinente, impertinente, incisive, impudique.Elle revient plus forte et plus libre que jamais, et nous donne rendez-vous pour célébrer ses 20 ans de carrière : retrouvez-la en tournée partout en France et Belgique.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/AMEL%20BENT-21011



